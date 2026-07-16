В Красноярске будущих мам снова пригласили на пилатес у роддома

В родильном доме Красноярской больницы № 20 имени И. С. Берзона возобновили летние занятия пилатесом для беременных. Тренировки проходят на свежем воздухе, на полянке рядом с роддомом. Первое занятие нового сезона собрало 12 будущих мам. Участвовать могут не только пациентки стационара, но и женщины, которые наблюдаются амбулаторно. Пилатес на открытом воздухе здесь начали проводить в прошлом году, и формат понравился будущим мамам. В этом сезоне встречи решили продолжить: занятия будут проходить каждую неделю. Тренировки ведет сертифицированный специалист по пилатесу Екатерина Гаранджук. Упражнения адаптированы для беременных и направлены на укрепление мышц, улучшение осанки, снятие напряжения со спины и подготовку организма к родам. Пилатес во время беременности — это не просто физическая активность. Это возможность услышать свое тело, снять напряжение, укрепить мышцы, которые будут активно работать во время родов, и просто получить заряд хорошего настроения. Мы подбираем упражнения так, чтобы они были максимально комфортными и безопасными для каждой участницы с учетом срока беременности, — рассказала Екатерина Гаранджук. [caption id= «attachment_371464» align= «alignnone» width= «699»] Фото: kraszdrav.ru[/caption] Перед началом занятий каждая участница проходит консультацию врача. Пилатес разрешен при отсутствии противопоказаний и рекомендован акушерами-гинекологами. По словам заведующей родильным домом, врача акушера-гинеколога Марины Менцик, такие занятия помогают укрепить мышцы тазового дна, спины и брюшного пресса, снизить нагрузку на позвоночник и поясницу, улучшить кровообращение и подготовить организм к родам. Кроме того, они помогают будущим мамам чувствовать поддержку и снизить тревожность. Напомним, что накануне девушка из Красноярского края приняла роды на высоте 10 тысяч метров.