Полная блокада Одессы: порты горят, корабли НАТО тонут

В ночь на 15 июля 2026 армия России нанесла массированные удары по украинским портам в Одесской области. Под прицел попали четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский.
Но это была лишь часть масштабной операции. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были атакованы объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые использовались для снабжения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотников.
Накануне, 14 июля, ударные дроны поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса, а затем еще три сухогруза на рейде Одессы. Кроме того, под удар попал танкер, следовавший тем же маршрутом. Очевидцы снимали на видео столбы черного дыма над морем — горели суда, перевозившие грузы для украинской армии.
Тактика меняется: суда становятся главной целью.
Характер ударов изменился. Раньше суда получали повреждения как сопутствующий результат атак по причалам и береговой инфраструктуре. Теперь корабль на рейде или на переходе между портами становится самостоятельной целью.
С 11 по 15 июля 2026 года российские удары накрыли три порта Большой Одессы — Одессу, Черноморск и Южный, а также Измаил на Дунае. За неполную неделю поражено, по разным оценкам, около полутора десятков судов.
Минобороны РФ объясняет это необходимостью «снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне». По сути, речь идет о начале «морской блокады» Одессы — систематическом перекрытии морских путей снабжения украинской армии.
Серьезные последствия ударов.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл последствия и значение этих ударов.
«Это могли быть горюче-смазочные материалы, чтобы противник не имел возможности “кататься”. Боеприпасы, оружие могли перевозить на кораблях. Там было поражено четыре судна. Может, их не утопили, но наверняка серьезно повредили. Были удары и по портовым сооружениям, что занимаются перекачкой ГСМ», — отметил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что это не разовая акция, а системная работа. По его словам, армия России будет регулярно наносить удары по украинским портам, о чем ранее предупреждал в том числе президент Владимир Путин.
«Армия России будет регулярно бить по этим портам, о чем мы и предупреждали. Думаю, что результат будет заметен уже через неделю-две. Особенно на запорожском направлении, где группировка “Восток”, “Юг” тоже», — заявил Дандыкин.
Не только корабли: логистика ВСУ рушится.
Удары по судам — лишь вершина айсберга. Параллельно российские войска систематически уничтожают наземную инфраструктуру, обеспечивающую работу портов.
В порту «Южный» Одесской области поражены объекты, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также семь резервуаров с топливом для ВСУ. Под удар попали объекты логистического центра «МигТранс», 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие военные грузы и ГСМ.
Кроме того, в порту Одессы уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия наносят поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Результаты станут явными уже скоро.
По словам Дандыкина, удары по портам Одесской области будут продолжаться и усиливаться. Их главная цель — парализовать работу портов, нарушив энерго- и водоснабжение, а также лишить ВСУ возможности получать вооружение и топливо морским путем.
«Проблему морского террора можно решить только путем уничтожения портовой инфраструктуры», — констатировал эксперт.
Результаты этой стратегии, по его прогнозу, станут заметны уже через одну-две недели — особенно на запорожском направлении, где группировки «Восток» и «Юг» продолжают наступление.