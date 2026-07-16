Полная блокада Одессы: порты горят, корабли НАТО тонут

Накануне, 14 июля, ударные дроны поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса, а затем еще три сухогруза на рейде Одессы. Кроме того, под удар попал танкер, следовавший тем же маршрутом. Очевидцы снимали на видео столбы черного дыма над морем — горели суда, перевозившие грузы для украинской армии.