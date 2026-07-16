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В красноярском Академгородке построят новую школу

В микрорайоне Академгородок будет построена новая школа, заявил глава Красноярска Сергей Верещагин в ходе онлайн-приема жителей.

В микрорайоне Академгородок будет построена новая школа, заявил глава Красноярска Сергей Верещагин в ходе онлайн-приема жителей.

Сейчас идет поиск подходящего земельного участка. Администрация ведет переговоры с одним из федеральных ведомств, также вопрос обсуждался с губернатором Красноярского края. О сроках строительства школы пока не сообщается.

Напомним, еще в 2023 году суд обязал мэрию Красноярска обеспечить 6 жилых микрорайонов с плотной застройкой необходимым количеством школ и садиков. Властям дали 3 года на создание 13 684 дополнительных мест в Академгородке, Солнечном, Серебряном, Покровском, Ботаническом и Южном берегу.

Отметим, сейчас в Красноярске строятся четыре новых школы: в микрорайонах Мичуринский (на 1280 мест), Тихие Зори (на 1550 мест), Агроуниверситет (на 1280 мест) и в Солнечном (на 1100 мест).

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