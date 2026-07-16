«Больше чем охрана»: красноярцам раскрыли неочевидные плюсы домашних и уличных камер

Так, домашнее видеонаблюдение позволяет дистанционно контролировать работу ремонтной бригады или клининга, присматривать за питомцами, оставленными дома, а также использовать как видеоняню для ребенка. Сделать это легко при помощи смартфона — владелец квартиры может подключиться к прямой трансляции с камеры и даже поговорить с домочадцами через встроенный микрофон. При этом можно находиться даже на другом конце страны.