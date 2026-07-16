«Больше чем охрана»: красноярцам раскрыли неочевидные плюсы домашних и уличных камер

Если еще десять лет назад системы видеофиксации ассоциировались исключительно с охранными агентствами, банками и режимными объектами, то сегодня они превратились в привычный бытовой инструмент. Специалисты компании «Орион телеком» рассказали красноярцам о неочевидных плюсах камер в быту.
Известно, что наличие записи с меткой времени из облачного архива по-прежнему служит неопровержимой уликой при происшествиях и ускоряет расследования, исключая формальные отказы из-за отсутствия свидетелей. Однако функционал систем давно вышел за рамки криминала.
Так, домашнее видеонаблюдение позволяет дистанционно контролировать работу ремонтной бригады или клининга, присматривать за питомцами, оставленными дома, а также использовать как видеоняню для ребенка. Сделать это легко при помощи смартфона — владелец квартиры может подключиться к прямой трансляции с камеры и даже поговорить с домочадцами через встроенный микрофон. При этом можно находиться даже на другом конце страны.
Большую роль в комфорте горожан играет и уличное видеонаблюдение. Открыв трансляцию с камер, красноярцы могут заранее оценить дорожную обстановку на привычном маршруте, чтобы не опоздать на важную встречу. В случае спорных дорожно-транспортных происшествий видеоархив становится единственным объективным свидетелем, который помогает доказать правоту инспектору ГИБДД и страховой компании.
Домовые камеры на фасадах многоэтажек с функцией «умной парковки» позволяют водителям проверить наличие свободных мест еще до въезда за шлагбаум, а родителям — спокойно отпускать детей одних на площадку. Дополнительный уровень безопасности обеспечивает Домофон 2.0, который переводит звонок в квартиру прямо на экран смартфона. Это дает возможность всегда видеть, кто пришел, даже если хозяев нет дома.
Сегодня камеры защищают имущество и дают полный контроль над ситуацией в один клик. Специалисты компании «Орион телеком» помогут подобрать оборудование под индивидуальную задачу каждого абонента. Оставить заявку можно на официальном сайте или по телефону 8−800−234−40−60.
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