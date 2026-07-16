Выставку «Лица наших Героев» покажут на «Енисейском экспрессе»

В муниципалитеты приедет художественная выставка «Лица наших Героев», посвященная участникам специальной военной операции. Ее автор — член Союза художников России, Сергей Назаров, доцент кафедры «Живопись» Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Назаров делал наброски, наблюдая за бойцами во время концертов агитбригады «Всё для Победы!» в Луганской и Донецкой народных республиках в июле и октябре 2022 года. Он побывал в зоне боевых действий, на полигонах, в медицинских ротах, боевых подразделениях и полевых госпиталях.