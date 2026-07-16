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Выставку «Лица наших Героев» покажут на «Енисейском экспрессе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Енисейский экспресс» проедет по 17 территориям Красноярского края. Социально-культурный маршрут стартует 22 июля в Сухобузимском и завершится 3 сентября в Новоселове.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Енисейский экспресс» проедет по 17 территориям Красноярского края. Социально-культурный маршрут стартует 22 июля в Сухобузимском и завершится 3 сентября в Новоселове.

В 2026 году программа пройдет под девизом «Сила России — в единстве семьи» и объединит темы Года единства народов России и национального проекта «Семья».

В муниципалитеты приедет художественная выставка «Лица наших Героев», посвященная участникам специальной военной операции. Ее автор — член Союза художников России, Сергей Назаров, доцент кафедры «Живопись» Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Назаров делал наброски, наблюдая за бойцами во время концертов агитбригады «Всё для Победы!» в Луганской и Донецкой народных республиках в июле и октябре 2022 года. Он побывал в зоне боевых действий, на полигонах, в медицинских ротах, боевых подразделениях и полевых госпиталях.

Команда красноярских художников превратила эскизы в живописные портреты. Масштабные фотокопии передают глубокие эмоции, мужество и героизм людей, защищающих Родину. Они создают образ современного Защитника.

По традиции для жителей будут работать консультационные пункты от Социального фонда России по Красноярскому краю и Агентства труда и занятости населения региона. Специалисты Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» расскажут о получении удостоверения ветерана боевых действий, социальных выплатах, медицинской и психологической помощи.

В муниципалитеты привезут также моноспектакль Алексея Максименко о защитниках Отечества, жители смогут пройти экспресс-обследования, попробовать национальные виды спорта и сдать нормативы ГТО.

Финалом программы в каждой территории станет концерт «Единый край — единая Россия». В восьми населенных пунктах выступит группа «Яхонт», в остальных — ведущие артисты и коллективы региона, среди которых Алексей Максименко, Владимир Абакановский, Сибирский мужской хор и ансамбль танца СФУ «Раздолье».

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