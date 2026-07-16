В Нью-Йорке из-за смога от пожаров жителям раздают маски

Власти американского мегаполиса Нью-Йорка бесплатно раздают жителям маски вследствие смога, который окутал город из-за лесных пожаров в Канаде.
Сейчас небо над крупнейшим населённым пунктом США заволокло жёлтой дымкой. Кроме того, жители и гости города жалуются на запах гари. Ситуация в Нью-Йорке усугубляется сильной жарой, которая наблюдается с начала месяца.
Некоторые горожане начали носить на улицах маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц в городе. Эти средства выдают жителям в библиотеках во всех округах мегаполиса.
Власти штата Нью-Йорк ранее предупредили, что дым от пожаров и жара негативно повлияет на качество воздуха. Жителям рекомендовали серьёзно отнестись к ситуации и внимательно следить за своим самочувствием.
Напомним, с конца мая в канадской провинции Онтарио фиксируются сильные лесные пожары. В ряде населённых пунктов из-за опасности провели эвакуацию. В течение последних дней огонь начал распространяться быстрее вследствие сухой и ветреной погоды.
Ранее также сообщалось, что в испанской провинции Альмерия в результате лесного пожара погибли шесть человек. Предварительной причиной возгорания называлось падение линии электропередачи.