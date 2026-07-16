На работу — вплавь? Почему Пермь уходит под воду во время сильных дождей

Этим летом Пермь неоднократно накрывали мощные ливни, которые моментально приводили к затоплению улиц. Дороги будто превращались в русла быстрых горных рек. Под воду уходили и тротуары. Причём такая картина наблюдалась не только на периферии, но и в самом центре города. Почему Пермь погружается в воду во время ливней и когда это прекратится, выяснял сайт perm.aif.ru.
Скупали шлёпанцы.
Первые ливни, обрушившиеся на Пермь этим летом, шокировали пермяков. Многие просто не понимали, как переходить дорогу в такие моменты, ведь её полностью скрывали бурные потоки. А сколько кроссовок было испорчено — не сосчитать.
«30 июня я ехала на работу на автобусе со стороны Мотовилихи в центр Перми. Когда проезжали ЦУМ, начался сильный ливень. Буквально через несколько минут вышла на остановке “Филармония”, всё уже было затоплено. Вода скрыла тротуар, а дорога просто бурлила. Многие пешеходы просто стояли у края проезжей части и не знали, что делать. Переходить дорогу боялись, поскольку поток был достаточно сильным», — рассказала пермячка Светлана.
По сообщениям метеорологов, в тот день в Перми выпало около 60% месячной нормы осадков — 51 мм. Июль перехватил эстафетную палочку у июня.
«После очередного наводнения в центре города лишилась любимых туфель. Они просто развалились. Самыми продуманными оказались те, кто снимал обувь и переходил дорогу босиком. Но это небезопасно — вдруг наступишь на стекло? Почему в самом центре города поднимается вода? Что с ливнёвкой? Она вообще есть?» — недоумевает жительница краевой столицы Наталья.
И таких сообщений было множество. Поступали они из самых разных районов от Крохалевки до Закамска.
«Один из тоннелей у Перми II просто не видно под водой!», — писали горожане.
«На бульваре Гагарина дорогу можно разве что перелететь», — жаловались люди.
«У ДКЖ на проезжей части образовался страшный водоворот!», — сообщили пермяки.
«Топит остановку пл. Восстания в сторону города. Жителей Мотовилихи из автобуса высаживают в болото», — сообщили пользователи Сети.
Одним из главных лайфхаков конца июня — начала июля стала покупка шлепанцев и пластиковых сабо, которые не боятся воды в отличие от кроссовок и быстро сохнут. Другими последствиями ливней и подъёма воды стали многочисленные оползни (на набережной из-за этого даже приостановили движение электричек). Падали деревья, на дорогах появлялись провалы.
Виноват рельеф?
Самый главный вопрос, который мучал сотни горожан: «Что с ливнёвкой? Как вышло, что Пермь ушла под воду?».
«Затопление произошло и на недавно отремонтированных участках дороги. Пример — поворот с шоссе Космонавтов на улицу Мильчакова, — написал в комментариях на страничке главы Перми Эдуарда Соснина житель краевой столицы. — На шоссе Космонавтов (на подъезде к будущему путепроводу со стороны “Гознака”) недавно проводились работы по устройству ливневой канализации».
Система водоотведения выполнена неправильно?
«Она проектируется с учётом пикового расхода воды редкой повторяемости, — отвечают в мэрии Перми со ссылкой на муниципальное бюджетное учреждение “Полигон” — оно занимается содержанием и обслуживанием ливнёвки. — Система обеспечивает отвод максимальных объёмов воды без риска подтоплений и сохраняет работоспособность при умеренных дождях. Переполнение может возникать во время аномальных осадков, когда за короткий период выпадает большое количество. Ввиду сложного рельефа (в черте города он представляет собой всхолмлённую равнину), а также множества малых рек и ручьёв (их более трёхсот), улично-дорожная сеть не везде оборудована системой ливневой канализации».
Изначально — в 60−70-х годах прошлого века — она развивалась параллельно с капитальной застройкой города. Транспорта было не так много, дороги строили небольшой ширины. Тогда ливнёвка соответствовала объёмам поступавшей с проезжей части воды, говорят в мэрии.
«В настоящее время ввиду многократно увеличившегося количества транспорта проводятся работы по расширению и реконструкции автомобильных дорог, вместе с которыми для обеспечения отвода всего объёма поверхностных сточных вод перестраивают и сети ливневой канализации, — говорят в администрации. — Помимо этого регулярно проводится их обследование и прочистка. Сейчас как раз идёт проверка после обильных дождей. По состоянию на 13 июля засоры не обнаружили».
По официальным данным, сейчас ливнёвкой оборудованы 53% территории Перми. Власти заверяют, что при строительстве улично-дорожной сети она проектируется в обязательном порядке.
«В центре Перми оборудованы улицы Ленина (частично), Куйбышева (частично), Петропавловская, Попова, Газеты “Звезда” (частично), Сибирская, 25 Октября (частично), Комсомольский проспект. Стоит отметить, что центр города расположен в низине: при заполнении ливнёвки вода естественным образом стекает в эту область», — говорят в мэрии. Во время комплексного развития территории (КРТ), которое подразумевает застройку целыми кварталами, ливнёвку реконструируют девелоперы. Кроме того, они строят и приводят в порядок очистные сооружения поверхностных сточных вод.
«Также постановлением администрации города Перми от 28 декабря 2018 года № 1085 в 2024—2034 годах предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей ливневой канализации на Комсомольском и Парковом проспектах, шоссе Космонавтов, улицах Мира, Куфонина, Ленина, Попова, Революции и др., — сообщили власти. — Кроме того, новые сети должны появиться на улицах 1905 года, Куйбышева, Краснова, Грузинской, Чкалова, Макаренко, Юрша, Старцева, Космонавта Беляева, Солдатова, Плеханова, Ленина, Николая Островского и т. д.».