На работу — вплавь? Почему Пермь уходит под воду во время сильных дождей

«Она проектируется с учётом пикового расхода воды редкой повторяемости, — отвечают в мэрии Перми со ссылкой на муниципальное бюджетное учреждение “Полигон” — оно занимается содержанием и обслуживанием ливнёвки. — Система обеспечивает отвод максимальных объёмов воды без риска подтоплений и сохраняет работоспособность при умеренных дождях. Переполнение может возникать во время аномальных осадков, когда за короткий период выпадает большое количество. Ввиду сложного рельефа (в черте города он представляет собой всхолмлённую равнину), а также множества малых рек и ручьёв (их более трёхсот), улично-дорожная сеть не везде оборудована системой ливневой канализации».