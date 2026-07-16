На «Красноярских Столбах» женщина получила травмы обеих рук после падения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» днем 15 июля произошел несчастный случай. В районе центрального входа во время прогулки женщина упала и получила травмы обеих рук.
На помощь пострадавшей оперативно прибыли спасатели, которые дежурят на выдвижном посту в парке. Специалисты оказали женщине доврачебную помощь, после чего эвакуировали ее до улицы Свердловской и передали бригаде скорой медицинской помощи.
В национальном парке отмечают тревожную статистику: за последние полтора месяца на территории «Красноярских Столбов» зарегистрировано уже 18 случаев травматизма.