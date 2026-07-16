Три защитника прибыли на просмотр в хабаровский «Амур»

Это Николай Тимашов, Данил Мокрушев и Данила Белов. Все они подписали просмотровые контракты с «Амуром» и пройдут предсезонную подготовку вместе с «тиграми». Так, Николай Тимашов большую часть своей карьеры в КХЛ провел в «Автомобилисте», «Сибири» и «Северстали», а его последним клубом в этой лиге стал «Витязь». В общей сложности в КХЛ он сыграл в 463 матчах, в которых забросил 26 шайб и отдал 60 передач. При этом два предыдущих сезона он провел в ВХЛ в составе «Магнитки», сыграв там 58 матчей и отдав 15 голевых передач. В свою очередь, Данил Мокрушев, являясь воспитанником челябинской школы хоккея, выступал в команде «Белые Медведи» в МХЛ, а также в трех клубах ВХЛ — «Челмет», «Металлург» и «Рубин». Лучше всего он проявил себя в «Рубине», набрав 40 очков в 73 матчах. А два прошлых сезона он провел в КХЛ в составе хоккейного клуба «Сочи». Там он забил один гол и отдал 10 передач в 72 играх. В свою очередь, Данила Белов прошлый сезон провел в новокузнецком «Металлурге», сыграв там 58 матчей и отдав в них пять голевых передач. Кроме того, на его счету в «Кузне» 22 силовых приема и 45 блокированных бросков.