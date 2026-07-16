Разрубили главный узел: ВСУ и НАТО потеряли самое важное у Днепропетровска

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил стратегическое значение села Новопавловка на днепропетровском направлении. По его словам, это крупный логистический узел, давление на который вынуждает противника ослаблять другие участки фронта.
Эксперт подчеркнул, что транспортная инфраструктура Новопавловки играет критическую роль в обеспечении войск.
«Это транспортно-логистический узел: там сходятся и железнодорожные пути, и автомобильные дороги. Расширение буферной зоны в направлении Днепропетровска позволяет нам контролировать этот узел и лишать противника возможности свободно перебрасывать силы и средства», — отметил Матвийчук.
По его оценке, бои в районе Новопавловки и продвижение к Днепропетровску уже сейчас заставляют украинское командование перебрасывать дополнительные силы, оголяя другие ключевые рубежи.
«Конечно, все наши движения в направлении Днепропетровска — это расширение зоны и отвлечение сил. Противник вынужден снимать с донецкого и запорожского направлений силы для удержания направления на Днепропетровск», — резюмировал Матвийчук.
Ранее Матвийчук рассказал, что село Новопавловка в Днепропетровской области находится в «серой зоне», полного контроля над населённым пунктом нет ни у российских сил, ни у ВСУ.
В мае Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения группировки войск «Центр» достигли окрестностей Новопавловки.