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Эксперт рассказал, как выбрать качественный растворимый кофе

Хилон: лучшим растворимым кофе является сублимированный вариант.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сублимированный (лиофилизированный) кофе — лучший среди растворимых вариантов этого напитка, поделился мнением с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

«Главное при выборе растворимого кофе — обратить внимание на метод производства кофе. Самый полезный для здоровья тот, что приготовлен методом сублимации», — посоветовал собеседник агентства.

Также он сказал, что на упаковке растворимого кофе не всегда указывается сорт, но по возможности следует брать арабику, вкус которой мягче робусты.

Колумбия — один из мировых лидеров по производству и экспорту кофе, в первую очередь в страны Северной Америки, Европы и Японии. В 2024 году в Россию оттуда было поставлено больше 800 тонн зеленого кофе.