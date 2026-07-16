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Иран провел тайные переговоры: война с США и Израилем может поменять ход

США и Иран продолжают обмен ударами. Военный эксперт Кнутов сказал о тактике Тегерана и чем эти удары могут обернуться. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иран продолжит наносить ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке, США в то же время могут рискнуть атаковать гражданские объекты Тегерана. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Конфронтация между Ираном и Соединёнными Штатами в последние дни достигла нового уровня остроты. Вашингтон заявляет, что новая волна атак призвана ослабить военные возможности Ирана, которые страна якобы использовала для нападений на суда в Ормузском проливе. В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает об уничтожении ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS на базе США в Кувейте, беспилотников MQ-9 на американской базе в Иордании, а также ангаров с истребителями F-15, F-16 и F-35.

«Трамп рассказывал, что они 80 с лишним процентов мощностей по производству ракет в Иране уничтожили. Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что основные иранские заводы, которые занимаются производством беспилотников и ракет, находятся под землёй, и они продолжают функционировать. Тем более что за время перемирия можно было восстановить эти предприятия», — сказал Кнутов.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях Тегерана, эксперт подчеркнул, что удары по базам США будут продолжены.

«Мне кажется, Иран будет продолжать ту же самую стратегию, которую он до этого выбрал, — удар баллистическими ракетами по военным объектам на территории Соединённых Штатов Америки, базам США на территории арабских монархий Персидского залива. И, вполне возможно, что Тегеран даже переключится на военные объекты или объекты нефтяной промышленности арабских государств», — уточнил Кнутов.

При этом собеседник aif.ru отметил, что такой сценарий не очень выгоден самому Ирану.

«С рядом арабских стран прошли закрытые тайные переговоры в обход американцев — и по Ормузскому проливу, и по целому ряду других вопросов. И там есть серьёзные точки соприкосновения и взаимопонимания. Поэтому события могут развиваться по-разному», — добавил Кнутов.

Аналитик в то же время предупредил о возможной смене приоритетов у американской стороны.

«США сейчас попытаются нанести максимальный ущерб Ирану — в первую очередь удары будут идти не только по военным объектам, но, похоже, и по гражданской инфраструктуре. Это мосты, это электростанции, это нефтяной комплекс. Это, в общем, вероятнее всего», — подытожил Кнутов.

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