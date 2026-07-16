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169 точек общепита в Красноярском крае работали с продуктами без документов

Некоторые из точек общепита имели документы только на часть продукции.

С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора проверили 92 предприятия общественного питания в Красноярском крае и ещё 191 раз провели мониторинг через систему «Меркурий». Нарушения нашли у 169 заведений.

Отмечается, что некоторые из точек общепита имели документы только на часть продукции, а кто-то не смог подтвердить происхождение ни одного продукта животного происхождения.

Среди нарушителей — столовая «Дарья» в Назарово, бистро «Вкусное место» в Шарыпово, столовая МКК в Шушенском, кафе «Шаурма» и «Жар-птица» в Курагино. Всем выдали предостережения. Восемь точек, которые неоднократно нарушали закон, ждут суда. По пяти заведениям решения уже приняты в пользу надзорного органа, по трём назначены заседания.

Ранее мы сообщали, что 427 килограммов запрещенной еды изъяли за месяц в аэропорту Красноярска.