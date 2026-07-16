169 точек общепита в Красноярском крае работали с продуктами без документов

Среди нарушителей — столовая «Дарья» в Назарово, бистро «Вкусное место» в Шарыпово, столовая МКК в Шушенском, кафе «Шаурма» и «Жар-птица» в Курагино. Всем выдали предостережения. Восемь точек, которые неоднократно нарушали закон, ждут суда. По пяти заведениям решения уже приняты в пользу надзорного органа, по трём назначены заседания.