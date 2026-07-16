Актриса Виктория Толстоганова опубликовала фото своих троих детей

Толстоганова родила дочь Варвару в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым, известным по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году у них родился сын Федор. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году развелись. Знаменитость не говорила о причинах расставания с супругом, но отмечала, что никогда не препятствовала его встречам с детьми.