Актриса Виктория Толстоганова опубликовала фото своих троих детей

Актриса Виктория Толстоганова показала своих троих детей. Она сняла на фото сыновей и дочь во время прогулки по историческому городу Корфу.
Артистка разместила семейный снимок на своей странице в социальной сети.
Толстоганова родила дочь Варвару в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым, известным по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году у них родился сын Федор. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году развелись. Знаменитость не говорила о причинах расставания с супругом, но отмечала, что никогда не препятствовала его встречам с детьми.
Вторым ее мужем стал актер и режиссер Алексей Агранович. В 2011 году у супругов родился сын Иван. Толстоганова рассказывала, что муж смог найти общий язык с ее детьми от первого брака и стать для них другом.
Также певица Зара снялась с сыновьями. Она прогулялась с 16-летним Даниилом и 14-летним Максимом по территории пятизвездочного отеля в Турции. Артистка разместила фото с отдыха на своей странице в социальной сети.