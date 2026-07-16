Мошенники придумали уловку с ускоренной поверкой счетчиков для дачников

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники придумали новую уловку с ускоренной плановой поверкой счетчиков для дачников, которые в летний сезон часто находятся за городом и не могут пустить в квартиру посторонних для проведения установленных процедур. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, потенциальной жертве звонит неизвестный, который представляется сотрудником энергосбытовой компании. Лжеспециалист сообщает о необходимости проведения плановой поверки счетчиков, для этого просит предоставить доступ в квартиру. Когда аферист слышит, что человек на даче и не может быть в указанный срок дома, то предлагает провести поверку в ускоренном порядке, оформив заявку онлайн. Жертва в ходе безобидной беседы теряет бдительность и диктует запрашиваемый код из СМС. На этом разговор прекращается.
Далее хищение происходит по классической мошеннической схеме. С жертвой связывается якобы представитель Росфинмониторинга, который сообщает, что личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, оформлена доверенность на человека, причастного к террористической организации. Следом вступает в разговор «сотрудник ФСБ», который предлагает для сохранения сбережений снять все накопления со счетов и перевести на безопасный счет, что человек и делает, лишаясь денег.
В МВД посоветовали никогда не сообщать коды из СМС, а также напомнили, что сотрудники банков и силовики не запрашивают коды по телефону.