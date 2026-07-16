Мошенники придумали уловку с ускоренной поверкой счетчиков для дачников

Так, потенциальной жертве звонит неизвестный, который представляется сотрудником энергосбытовой компании. Лжеспециалист сообщает о необходимости проведения плановой поверки счетчиков, для этого просит предоставить доступ в квартиру. Когда аферист слышит, что человек на даче и не может быть в указанный срок дома, то предлагает провести поверку в ускоренном порядке, оформив заявку онлайн. Жертва в ходе безобидной беседы теряет бдительность и диктует запрашиваемый код из СМС. На этом разговор прекращается.