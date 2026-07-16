В Красноярском крае выявили 169 предприятий общепита с продукцией неизвестного происхождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили 169 заведений общепита, которые используют для приготовления блюд животноводческую продукцию без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
Для контроля за соблюдением требований ведомство проводит мониторинг системы «Меркурий» и выездные обследования.
По данным управления, часть заведений оформляет документы лишь на часть поступающего сырья, тогда как некоторые предприятия получают всю животноводческую продукцию без ветеринарного сопровождения. Это означает, что для приготовления блюд может использоваться продукция без подтверждения ее качества и безопасности.
Среди нарушителей — столовая «Дарья» в Назарово, бистро «Вкусное место» в Шарыпово, столовая МКК в поселке Шушенское, а также кафе «Шаурма» и «Жар-птица» в Курагино.