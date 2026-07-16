В Красноярском крае выявили 169 предприятий общепита с продукцией неизвестного происхождения

По данным управления, часть заведений оформляет документы лишь на часть поступающего сырья, тогда как некоторые предприятия получают всю животноводческую продукцию без ветеринарного сопровождения. Это означает, что для приготовления блюд может использоваться продукция без подтверждения ее качества и безопасности.