ВСУ попали в смертельную зону у Днепра: главная новость СВО 16 июля

«Там “серая зона”, пока это село не занято ни ВСУ, ни нами. Наши штурмовые группы периодически туда заходят. Идёт рутинная работа по уничтожению противника и вытеснению его из Новопавловки. Постоянного гарнизона врага там нет, боевики маневрируют, пытаются контратаковать наши наступающие части», — сообщил Матвийчук.