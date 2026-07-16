ВСУ попали в смертельную зону у Днепра: главная новость СВО 16 июля

Село Новопавловка в Днепропетровской области де-факто находится в «серой зоне» — полного контроля над населенным пунктом нет ни у одной из сторон, однако инициатива и тактический перевес принадлежат ВС РФ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По словам военного эксперта, бои на этом направлении носят маневренный характер, а противник пытается действовать мобильными группами.
«Там “серая зона”, пока это село не занято ни ВСУ, ни нами. Наши штурмовые группы периодически туда заходят. Идёт рутинная работа по уничтожению противника и вытеснению его из Новопавловки. Постоянного гарнизона врага там нет, боевики маневрируют, пытаются контратаковать наши наступающие части», — сообщил Матвийчук.
Эксперт оценил численность украинских сил в районе Новопавловки в пределах полутора-двух бригад.
Стратегическое значение этого участка фронта Матвийчук объясняет критически важной транспортной инфраструктурой. Новопавловка является крупным логистическим узлом, давление на который вынуждает противника ослаблять другие рубежи.
«Это транспортно-логистический узел: там сходятся и железнодорожные пути, и автомобильные дороги. Расширение буферной зоны в направлении Днепропетровска позволяет нам контролировать этот узел и лишать противника возможности свободно перебрасывать силы и средства», — подчеркнул он.
По его оценке, продвижение к Днепропетровску уже заставляет украинское командование перебрасывать дополнительные силы, оголяя ключевые участки.
«Конечно, все наши движения в направлении Днепропетровска — это расширение зоны и отвлечение сил. Противник вынужден снимать с донецкого и запорожского направлений силы для удержания направления на Днепропетровск», — резюмировал Матвийчук.
Ранее, в мае, Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения группировки войск «Центр» достигли окрестностей Новопавловки.