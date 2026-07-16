Россияне рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией: Роспотребнадзор дал рекомендации

Научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Юрий Юрченко предупредил, что повышение температуры и влажности может привести к росту числа инфекций, которые способны переносить комары. Эксперт сообщил, что в летнее время риски особенно высоки. Юрий Юрченко отметил, что комары способны участвовать в распространении вируса лихорадки Западного Нила. Из-за потепления инфекции могут стать более опасными.