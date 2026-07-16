Россияне рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией: Роспотребнадзор дал рекомендации

Дачный сезон в России сопряжен с различными рисками. В их числе опасность заражения туляремийной инфекцией. Роспотребнадзор в связи с этим выступил с рекомендациями.
Ведомство напомнило, что туляремия передается человеку через укусы насекомых и контакт с зараженными животными. Опасность представляют также загрязненные продукты и вода.
«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов», — оповестили в Роспотребнадзоре.
Инфекция представляет риски для жителей, находящихся на территории природных очагов. Кроме того, меры безопасности следует соблюдать рыбакам, охотникам, геологам, занятым в сельском хозяйстве и владельцам частных домов.
Роспотребнадзор подчеркнул, что наиболее надежным способом защиты является вакцинация. Иммунитет защищает от болезни на протяжении пяти лет. Ведомство также рекомендует использовать средства от насекомых на прогулке и носить закрытую одежду.
Научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Юрий Юрченко предупредил, что повышение температуры и влажности может привести к росту числа инфекций, которые способны переносить комары. Эксперт сообщил, что в летнее время риски особенно высоки. Юрий Юрченко отметил, что комары способны участвовать в распространении вируса лихорадки Западного Нила. Из-за потепления инфекции могут стать более опасными.
С начала сезона активности клещей уже около 337 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов. Для профилактики на территории страны проводятся обработки. Наиболее эффективной мерой защиты от энцефалита остается вакцина.
В России по итогам 2025 года заметили рост количества случаев заражения некоторыми вирусами. Особые опасения вызывает заболеваемость гемофильной инфекцией. Она выросла в 19,3 раза, оповестил Роспотребнадзор. Заболеваемость гемофильной инфекцией существенно превысила среднемноголетний уровень. Зафиксирован также рост числа случаев заражения краснухой, гриппом и корью.