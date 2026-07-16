«Эффект леопарда»: Косметолог рассказала, какие домашние процедуры реально спасают от пигментных пятен

Если есть активные воспаления, кожа раздражена после скрабов или агрессивного умывания, сначала успокойте её, восстановите защитный барьер, и только потом подключайте осветление. Утро начинайте с мягкого очищения, затем нанесите сыворотку с витамином С, ниацинамидом или транексамовой кислотой — любой вариант, который есть в вашем уходе. После — увлажняющий крем, а поверх него — обязательно средство SPF 50+.