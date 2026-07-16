Путешественник на сапборде преодолел путь по Амуру от Забайкалья до Хабаровска

Забайкальский путешественник, отправившийся на сапборде по рекам Дальнего Востока, достиг Хабаровска. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», Юрий Скоробогатов намерен пройти от истоков реки Ингоды через Шилку и Амур до побережья Охотского моря. Свою экспедицию он начал в конце апреля.
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— Мы прошли границу, мы открыли новый регион на карте путешествия и имеем полное право завершить главу «Средний Амур», — написал Юрий Скоробогатов в своих соцсетях (путешественник публикует обновления и свои размышления на протяжении всего маршрута).
К слову, к этому моменту Юрий Скоробогатов прошел на сапборде уже больше 2,7 тысяч км. Отметка довольно знаковая для путешественника, ведь ему удалось неофициально побить мировой рекорд по наиболее протяженному сплаву на сапе.
Несмотря на то, что в последние недели погодные условия для заплыва на сапе выдались довольно сложными — дожди, грозы, паводки, путник готов продолжить свой маршрут до побережья Охотского моря.
— Ну что, готовы к новой главе под названием «Нижний Амур»? — обратился он к наблюдателям за ходом экспедиции.