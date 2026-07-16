Путешественник на сапборде преодолел путь по Амуру от Забайкалья до Хабаровска

К слову, к этому моменту Юрий Скоробогатов прошел на сапборде уже больше 2,7 тысяч км. Отметка довольно знаковая для путешественника, ведь ему удалось неофициально побить мировой рекорд по наиболее протяженному сплаву на сапе.