Секретный план, закулисные игры: США уступают Ирану битву за битвой

«США, на мой взгляд, все равно будут стараться воевать дистанционно, наносить удары с помощью крылатых ракет, авиации, управляемых бомб и избегать десантной операции, потому что на нее у них нет ни сил, ни ресурсов. Да и потери, которые они могут понести, могут быть использованы демократами в политических целях перед выборами в ноябре, что приведет к политической катастрофе для республиканцев», — заявил эксперт.