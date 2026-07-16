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Секретный план, закулисные игры: США уступают Ирану битву за битвой

США обсуждают усиление ударов по Ирану. Военный эксперт Кнутов раскрыл, чем обернется срыв перемирия для США и Ирана. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

По информации портала Axios, Дональд Трамп в закрытом режиме обсуждает с военными советниками усиление ракетных ударов по Ирану. В то же время на прямые вопросы о наземном вторжении американский лидер реагирует с несвойственной ему уклончивостью.

Трамп назвал обсуждение вторжения на остров Харк «глупым». Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru объяснил, что кроется за этой риторикой Белого дома.

Дистанционная война.

По мнению Кнутова, полноценная десантная операция против Ирана не состоится, потому что для нее у Пентагона буквально нет ресурсов.

«США, на мой взгляд, все равно будут стараться воевать дистанционно, наносить удары с помощью крылатых ракет, авиации, управляемых бомб и избегать десантной операции, потому что на нее у них нет ни сил, ни ресурсов. Да и потери, которые они могут понести, могут быть использованы демократами в политических целях перед выборами в ноябре, что приведет к политической катастрофе для республиканцев», — заявил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что нынешняя администрация ищет не затяжную войну, а быстрый, желательно бескровный для себя успех.

«Американцам нужна “маленькая победоносная война”. Уже не очень понятно какая по счету. Трамп попытается это реализовать», — добавил он.

Именно поэтому ставка делается на авиацию, крылатые ракеты и управляемые бомбы, тогда как живая сила остается вне опасной зоны.

Американские базы в уязвимом положении.

Иран не остается в стороне и наносит ответные удары по базам США. Сообщается об уничтожении ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS на базе США в Кувейте, дорогостоящих беспилотников MQ-9 в Иордании, а также ангаров для истребителей F-15, F-16 и даже малозаметных F-35. Это демонстрирует, что Иран способен наносить точечные и весьма болезненные уколы.

Комментируя громкие заявления Трампа о якобы уничтожении более 80% иранских мощностей по производству ракет, Кнутов отнесся к ним скептически.

«Я думаю, что основные иранские заводы, которые занимаются производством беспилотников и ракет, находятся под землёй, и они продолжают функционировать. Тем более что за время перемирия можно было восстановить эти предприятия», — пояснил эксперт.

Ресурс для продолжения атак на американские базы у Тегерана сохраняется, и стратегия нанесения ударов баллистическими ракетами по объектам США будет продолжена.

Рискованная ставка США.

США могут резко сменить тактику. Если ранее речь шла о подавлении военного потенциала, то теперь, по прогнозам Кнутова, Вашингтон может начать атаковать гражданские объекты.

«США сейчас попытаются нанести максимальный ущерб Ирану — в первую очередь удары будут идти не только по военным объектам, но, похоже, и по гражданской инфраструктуре. Это мосты, это электростанции, это нефтяной комплекс», — предупредил Кнутов.

В ответ Иран способен расширить географию своих ударов. Под ударом могут оказаться не только военные базы США, но и объекты нефтяной промышленности арабских монархий Персидского залива. Впрочем, эксперт отмечает, что такой сценарий несет риски и для самого Тегерана, так как за закрытыми дверями между Ираном и рядом стран региона уже идут сложные переговоры по безопасности.

«С рядом арабских стран прошли закрытые тайные переговоры в обход американцев — и по Ормузскому проливу, и по целому ряду других вопросов. И там есть серьёзные точки соприкосновения и взаимопонимания. Поэтому события могут развиваться по-разному», — резюмировал Кнутов.

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