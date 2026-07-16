Михаил Котюков доложил Александру Новаку о ситуации на топливном рынке Красноярского края

В Красноярском крае продолжает действовать региональный штаб по мониторингу ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минпромторга. Как подчеркнули в ведомстве, эта работа ведется в соответствии с приоритетами, расставленными соответствующим федеральным штабом. Губернатор края Михаил Котюков в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства России Александром Новаком доложил о текущей ситуации на топливном рынке. По словам главы региона, на особом контроле — поставки топлива в ходе северного завоза. На первом заседании Морского совета отдельно рассмотрели выполнение планов навигации и поставки ТЭР в отдаленные районы. Координируем все ведомства по этому направлению, — подчеркнул Михаил Котюков. Тщательно мониторятся потребности каждой отрасли экономики и социальной сферы, данные регулярно анализируются и актуализируются. Такие меры позволяют оперативно корректировать поставки топлива и предотвращать сбои в работе важнейших сфер. Именно им сегодня отдается приоритет. Экстренные и оперативные службы, организация северного завоза, сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании и объекты жизнеобеспечения — потребности этих структур закрываются в полном объеме. На некоторых АЗС краевого акционерного общества «КНП» в связи с нестабильной ситуацией на оптовом топливном рынке временно введен приоритетный режим обеспечения социально значимых предприятий и экстренных служб. Решение об ограничении отпуска топлива населению носит вынужденный и временный характер. АО «КНП» также оперативно мониторит обстановку на каждой станции, и по мере нормализации поставок розничные продажи возобновят в полном объеме. Несколько сетевых операторов ввели временные ограничения на отпуск топлива в канистры. Это необходимо, в первую очередь, для предотвращения спекуляций, создания искусственного дефицита и снижения дополнительной нагрузки на рынок в период повышенного спроса. В краевом минпромторге также отметили, что более 80% топлива поступает в регион с Ачинского и Омского нефтеперерабатывающих заводов. Дополнительно компании используют ресурсы других НПЗ и биржевые инструменты. Сложности с обеспечением топливом носят общероссийский характер и связаны с ростом потребительского спроса и внеплановыми ремонтами на НПЗ. Что касается крупных вертикально интегрированных компаний, таких как «Роснефть» и «Газпромнефть», то они сдерживают рост розничных цен за счет собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. А вот независимые операторы, закупающие топливо на бирже и у сторонних поставщиков, не имеют такой возможности. Поэтому неудивительно, что цена на их АЗС может значительно отличаться. В ведомстве добавили, что ситуация на топливном рынке региона остается управляемой, а также призывали жителей края сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.