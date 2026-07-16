Продолжается реконструкция трассы к поселку Монгохто в Ванинском районе

Эта дорога была разбита большегрузной техникой во время строительства второй ветки БАМа. В июле 2024 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел трассу и поручил привести ее в порядок. В прошлом году работы на объекте начались в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Тогда обновили два участка — с 6 по 13 километр и с 13 по 21 километр. В этом году продолжился ремонт участка со 2 по 4 километр. На эти цели выделено около 100 млн рублей. На данный момент подрядчики устранили пучинистые участки, привели в порядок откосы, подготовили площадки под автобусные остановки, отремонтировали водопропускные трубы и приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Текущая готовность этого участка превышает 40%. В ближайшем будущем дорожникам предстоит уложить верхний слой асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и два павильона на автобусных остановках, а также нанести разметку. Завершить ремонт этого участка власти намерены до начала осени.