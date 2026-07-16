Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей благодаря коту с огурцами

На такой крупный выигрыш счастливица не рассчитывала. Раньше она уже участвовала в моментальных лотереях, но призы были небольшими — по 200−600 рублей. «Рецепт успеха она связывает с тем, что не отказывается от предложения поучаствовать в розыгрышах и нисколько не жалеет, даже если не побеждает», — заключили в компании.