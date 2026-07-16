Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей благодаря коту с огурцами

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Лотерейный билет с нарисованным на нем котом в огуречной маске принес жительнице Мордовии выигрыш в 15 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Жительница Мордовии Снежана выиграла 15 миллионов рублей — суперприз моментальной лотереи “Лапки удачи”. На счастливом билете был изображен кот с огуречной маской на глазах», — рассказали в пресс-службе.
Накануне покупки у Снежаны не было предчувствий, что случится что-то особенное. Сыграть в лотерею она решила спонтанно. Билет выбирала, полагаясь на свой вкус, из тех, на которых были изображения котов, добавили в пресс-службе.
На такой крупный выигрыш счастливица не рассчитывала. Раньше она уже участвовала в моментальных лотереях, но призы были небольшими — по 200−600 рублей. «Рецепт успеха она связывает с тем, что не отказывается от предложения поучаствовать в розыгрышах и нисколько не жалеет, даже если не побеждает», — заключили в компании.