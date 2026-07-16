В Красноярске для будущих мам проводят занятия пилатесом на свежем воздухе

Перед началом занятий каждую женщину осматривает врач. При отсутствии противопоказаний пилатес рекомендуют как безопасную физическую активность во время беременности. По словам специалистов, такие тренировки помогают будущим мамам поддерживать хорошее самочувствие и легче подготовиться к родам.