В Красноярске для будущих мам проводят занятия пилатесом на свежем воздухе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В родильном доме Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона проходят занятия пилатесом для беременных на свежем воздухе. Первая тренировка нового сезона собрала 12 участниц.
Занятия проводят на территории возле роддома, сообщает краевой минздрав. Их посещают как женщины, находящиеся в стационаре, так и будущие мамы, которые наблюдаются амбулаторно.
Тренировки ведет сертифицированный инструктор Екатерина Гаранджук. Для участниц подобраны безопасные упражнения, которые помогают укрепить мышцы, снять нагрузку со спины и подготовиться к родам.
Перед началом занятий каждую женщину осматривает врач. При отсутствии противопоказаний пилатес рекомендуют как безопасную физическую активность во время беременности. По словам специалистов, такие тренировки помогают будущим мамам поддерживать хорошее самочувствие и легче подготовиться к родам.