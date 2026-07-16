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В Волгоградской области шестой час ожидается беспилотная опасность

Волгоградцы вновь вынуждены были провести ночь в ожидании налёта беспилотников ВСУ. Опасность по БПЛА.

Волгоградцы вновь вынуждены были провести ночь в ожидании налёта беспилотников ВСУ. Опасность по БПЛА была объявлена 15 июля в 23:31. Соответствующие предупреждения жителям и гостям региона разослало МЧС России через смс и ведомственное приложение.

— БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:31 15.07.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, — подчёркивается в оповещении.

Отметим, на текущий момент особый режим действует в регионе уже шестой час. Специалисты предписывают гражданам соблюдать ограничения до окончательной отмены беспилотной опасности. По данным мониторинговых каналов, в течение ночи БПЛА фиксировались в северных районах Волгоградской области. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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