В Волгоградской области шестой час ожидается беспилотная опасность

— БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:31 15.07.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, — подчёркивается в оповещении.
Отметим, на текущий момент особый режим действует в регионе уже шестой час. Специалисты предписывают гражданам соблюдать ограничения до окончательной отмены беспилотной опасности. По данным мониторинговых каналов, в течение ночи БПЛА фиксировались в северных районах Волгоградской области. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.
Фото из архива ИА «Высота 102».