9 тысяч гробов отправились из Красного Лимана: главная новость СВО 16 июля

Красный Лиман в ДНР практически полностью блокирован российскими войсками, инициатива находится на стороне ВС РФ, а основные силы противника разгромлены. О текущей обстановке и масштабах потерь украинской стороны в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, подразделения ВС РФ контролируют значительную часть города и планомерно вытесняют противника на окраины.
«Красный Лиман находится в оперативном окружении. Наши войска практически контролируют три четверти города, идёт зачистка. Противник оказывает сопротивление на окраинах города. Некоторые части противника начали отступать в направлении Славянска. Наши подразделения беспилотных систем изолируют район боевых действий, уничтожают противника, развивается наступление на Славянск», — заявил эксперт.
Матвийчук оценил изначальную численность гарнизона ВСУ у Лимана примерно в 10 тысяч человек, однако сейчас, по его данным, группировка понесла колоссальный урон и деморализована.
«Потери с начала штурма Красного Лимана могут быть в пределах 9 тысяч человек. В сутки противник сегодня может терять по 200−300 человек», — сообщил Матвийчук, отметив, что многие военнослужащие ВСУ самовольно покинули позиции.
Выжившие рассредоточились в пригородной зоне и пытаются держать оборону в далеких от полноценных укреплений местах. «Они занимают оборону в частных строениях, в садовых товариществах и на берегах реки. Снабжение идёт по воздуху: квадрокоптеры пытаются доставлять воду, медикаменты и боеприпасы», — уточнил полковник в отставке.
Тактика подавления оставшихся очагов сопротивления строится на комплексном огневом воздействии и активной работе беспилотных систем.
«Расчёты БПЛА уничтожают пусковые установки беспилотников, огневые средства, артиллерия работает по квадратам, работает по площадям, уничтожает живую силу и технику», — пояснил эксперт.
Тем временем, по данным разведки, полученным от начальника разведки 83-го самоходного артиллерийского полка с позывным Кортес, основные силы ВСУ уже отошли из города. Оставшиеся разрозненные группы стараются маскироваться среди мирного населения и прячутся в жилых домах, из-за чего на первый план выходит вопрос тщательной фильтрации противника.