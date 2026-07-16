Макгрегору предложили завершить карьеру в ММА

Боец UFC Дэн Хукер в интервью Submission Radio выразил мнение, что Конору Макгрегору стоит завершить карьеру в смешанных единоборствах из-за проблем со здоровьем и уйти в бокс.
Хукер отметил, что организм ирландского бойца уже не справляется с интенсивными физическими нагрузками, характерными для MMA. По его мнению, бокс представляет собой менее травмоопасный вид спорта, который не так сильно воздействует на суставы и связки.
«Пусть проведет несколько успешных поединков на боксерском ринге и тем самым заработает деньги», — подчеркнул Хукер.
Ранее на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе ирландский боец был снят с поединка из-за повреждения ноги. В начале первого раунда после неудачного приземления при прыжке на соперника Конор получил травму правой ноги, что вынудило его отказаться от продолжения боя. Сам боец пообещал вернуться в октагон после проигрыша Холлоуэю.