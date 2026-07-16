Дети с особенностями здоровья из Хабаровского края завоевали восемь медалей на Всероссийской Спартакиаде

В Уфе завершились соревнования, собравшие более 80 юных атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в возрасте от 14 до 19 лет. Спортсмены состязались в плавании, настольном теннисе, дартсе и спортивном ориентировании. В бассейне отличилась Виктория Чистякова — в классе S10 она взяла два золота и два серебра. Кристина Чернышева стала второй на дистанции 100 метров на спине в классе S9, а Михаил Щербина замкнул тройку призеров в классе S6 на той же дистанции. Еще две награды хабаровчане завоевали в настольном теннисе: Кристина Чернышева — серебро, Виктория Чистякова — бронза.