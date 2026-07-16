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Стало известно, из-за чего Греция выступила против 21-го пакета антироссийских санкций

FT: Греция из страха за олигарха Прокопиу помешала санкциям ЕС против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Греция выступила против 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, обозначив в качестве причины опасения за судьбу судоходной компании Dynagas. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на два источника.

Компания принадлежит греческому бизнесмену Георгию Прокопиу и специализируется на перевозках грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике.

«Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas… Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции… “разрушат” Dynagas», — сказано в публикации.

Напомним, послы Евросоюза провалили согласование 21-го пакета антироссийских санкций и отложили окончательное согласование на неделю.

Накануне страны Евросоюза исключили ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов из проекта 21-го пакета санкций против РФ.

Тем временем политолог Трухачев указал на то, что в санкционных решениях ЕС отсутствует экономическая логика.

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