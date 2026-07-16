В Красноярске полиция нашла 39 очагов конопли

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2026», которая проходила на территории Красноярска в начале июля.
В результате работы по выявлению незаконных посевов наркосодержащих растений и мест их дикого произрастания проверили 153 землепользователя и обнаружили 39 очагов конопли на площади 2510 кв. м.
Собственникам частных земельных участков и представителям администраций районов города вынесли предписания на уничтожение конопли.
Помимо этого, правоохранители выявили пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общей сложности у задержанных изъяли 440,95 гр. запрещенных веществ.
В МУ МВД «Красноярское» отметили, что работа в этом направлении продолжается.
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