Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией на даче

Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание граждан, проводящих лето на приусадебных участках, на серьёзный риск заражения туляремией — инфекцией, очаги которой, по данным ведомства, присутствуют в каждом регионе страны. Переносчиками выступают мелкие грызуны и кровососущие насекомые, а заразиться можно не только через прямой контакт с больными животными, но и через укусы, а также употребление некипячёной воды или немытых продуктов. «Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — подчеркнули в пресс-службе.