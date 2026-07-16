Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией на даче

Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание граждан, проводящих лето на приусадебных участках, на серьёзный риск заражения туляремией — инфекцией, очаги которой, по данным ведомства, присутствуют в каждом регионе страны. Переносчиками выступают мелкие грызуны и кровососущие насекомые, а заразиться можно не только через прямой контакт с больными животными, но и через укусы, а также употребление некипячёной воды или немытых продуктов. «Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — подчеркнули в пресс-службе.
Самым надёжным барьером против болезни, по мнению эпидемиологов, остаётся прививка: иммунный ответ формируется в течение 20−30 дней и держится 5 лет, после чего по результатам анализов может потребоваться повторное введение препарата. В зоне особого риска — жители сельской местности, владельцы частных домов, а также охотники, рыбаки, геологи, строители и работники аграрного сектора. «Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Помимо вакцинации, гражданам советуют пользоваться репеллентами, выходить на прогулки в плотной одежде и головных уборах, а также каждые 1,5−2 часа осматривать себя на предмет клещей. Среди признаков недуга — воспалённые лимфоузлы, болезненные язвочки в месте укуса, затруднённое дыхание с кашлем либо резкие боли в животе и рвота. Ведомство настаивает: игнорирование этих симптомов и отказ от защиты могут обернуться тяжёлыми последствиями для здоровья.