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Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией на даче

Ведомство назвало туляремию главной угрозой сезона и напомнило о вакцинации, защищающей на пять лет.

Источник: Om1 Новосибирск

Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание граждан, проводящих лето на приусадебных участках, на серьёзный риск заражения туляремией — инфекцией, очаги которой, по данным ведомства, присутствуют в каждом регионе страны. Переносчиками выступают мелкие грызуны и кровососущие насекомые, а заразиться можно не только через прямой контакт с больными животными, но и через укусы, а также употребление некипячёной воды или немытых продуктов. «Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — подчеркнули в пресс-службе.

Самым надёжным барьером против болезни, по мнению эпидемиологов, остаётся прививка: иммунный ответ формируется в течение 20−30 дней и держится 5 лет, после чего по результатам анализов может потребоваться повторное введение препарата. В зоне особого риска — жители сельской местности, владельцы частных домов, а также охотники, рыбаки, геологи, строители и работники аграрного сектора. «Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Помимо вакцинации, гражданам советуют пользоваться репеллентами, выходить на прогулки в плотной одежде и головных уборах, а также каждые 1,5−2 часа осматривать себя на предмет клещей. Среди признаков недуга — воспалённые лимфоузлы, болезненные язвочки в месте укуса, затруднённое дыхание с кашлем либо резкие боли в животе и рвота. Ведомство настаивает: игнорирование этих симптомов и отказ от защиты могут обернуться тяжёлыми последствиями для здоровья.

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