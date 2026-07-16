С начала 2026 года штрафстоянки в ЛНР не пустуют

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около тысячи автомобилей эвакуировали с начала года на штрафстоянки, которые уже открыты в четырех округах ЛНР, сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Альберт Апшев.
«За полгода запустили на территории республики четыре специализированных площадки. Штрафстоянки уже открыты в Луганске, Перевальском, Свердловском и Краснодонском муниципальных округах. За полгода на территории республики эвакуировано порядка тысячи транспортных средств», — сказал министр.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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