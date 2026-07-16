Вучич сделал заявление о поддержке Украины: Сербия увеличит гуманитарную помощь Киеву

По мнению президента Сербии, Европу в ближайшее время ждут серьезные экономические сложности. Он указал на значительное сокращение у стран запасов газа. Кроме того, на ситуацию влияет напряженность на Украине и в ближневосточном регионе. Александр Вучич уточнил, что киевский кризис все больше превращается в борьбу за энергоресурсы.