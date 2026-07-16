Вучич сделал заявление о поддержке Украины: Сербия увеличит гуманитарную помощь Киеву

Сербский лидер Александр Вучич выступил на саммите Украины и Юго-Восточной Европы. Политик анонсировал увеличение гуманитарной помощи Киеву. Он также заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, пишет «Лента.ру».
Александр Вучич, помимо прочего, в ходе речи выразил готовность к укреплению сотрудничества с Киевом. Он сообщил, что сербские специалисты примут участие в восстановлении одного из украинских городов в дальнейшем.
«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал Александр Вучич.
При этом политик уведомил, что его присутствие на саммите в Киеве не означает глобальной смены курса. Внешнеполитические связи будут оставаться прежними, указал президент Сербии.
По итогам мероприятий в Киеве участники подписали антироссийскую декларацию. Документ не одобрил только Александр Вучич. На саммит прибыли главы десяти европейских государств. Встреча прошла при участии председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По мнению президента Сербии, Европу в ближайшее время ждут серьезные экономические сложности. Он указал на значительное сокращение у стран запасов газа. Кроме того, на ситуацию влияет напряженность на Украине и в ближневосточном регионе. Александр Вучич уточнил, что киевский кризис все больше превращается в борьбу за энергоресурсы.
Политик также прокомментировал текущие торговые отношения между Москвой и Белградом. Он уведомил, что Сербия рассчитывает на понимание с США по вопросу закупок российского газа. Александр Вучич пояснил, что Белград продолжает импортировать энергоресурсы РФ. Сербия не закупает российскую нефть, однако приобретает газ. Политик выразил надежду на результативность стратегического диалога с американской стороной.
Сам Александр Вучич «потихоньку выносит вещи». Он объявил о решении покинуть пост президента Сербии сразу после того, как будут назначены даты парламентских выборов. Политик намерен сосредоточиться на работе партии.