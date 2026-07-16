Над Тульской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников

Напомним, ранее Министерство обороны РФ распространило информацию, в соответствии с которой с 08:00 до 21:00 мск 15 июля силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 150 дронов ВСУ. Их сбили в небе над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областями. Помимо этого, беспилотники были уничтожены над акваторией Азовского моря.