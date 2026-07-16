Над Тульской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников

Система противовоздушной обороны в ночь на 16 июля обезвредила в небе над Тульской областью пять беспилотных летательных аппаратов киевского режима, проинформировал глава региона Дмитрий Миляев.
Поздно вечером 15 июля губернатор сообщил об одном сбитом дроне ВСУ.
«Ещё пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он в своём канале на платформе «Макс».
Миляев подчеркнул, что никто не пострадал. Кроме того, глава области добавил, что, согласно предварительным сведениям, также удалось избежать разрушений зданий и объектов инфраструктуры.
Напомним, ранее Министерство обороны РФ распространило информацию, в соответствии с которой с 08:00 до 21:00 мск 15 июля силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 150 дронов ВСУ. Их сбили в небе над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областями. Помимо этого, беспилотники были уничтожены над акваторией Азовского моря.