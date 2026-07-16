«Ведомости»: в ГД предложили создать программу по ремонту домов культуры

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Запустить государственную программу по капитальному ремонту домов культуры и других культурно-досуговых учреждений предложил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на его письмо министру культуры Ольге Любимовой.
Всего, по данным паспорта проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», на которые ссылается газета, в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек насчитывается 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из которых 7 770 находятся в неудовлетворительном состоянии. Отмечается, что к 2030 году планируется модернизировать 645 объектов, или 8,4% от общего числа нуждающихся в капремонте.
Депутат отметил, что значительная часть таких зданий находится в муниципальном ведении, однако возможности местных бюджетов часто не позволяют покрыть затраты на капремонт, а подготовка проектно-сметной документации становится серьезным финансовым барьером для муниципалитетов. В результате учреждения формально продолжают работать, но их здания не всегда соответствуют современным требованиям безопасности и доступности.
Как альтернативу Аксененко предложил выделить эту задачу в самостоятельное направление действующей госпрограммы «Развитие культуры». Отмечается, что в Минкультуры подтвердили получение письма и сообщили, что готовят проект ответа.