«Ведомости»: в ГД предложили создать программу по ремонту домов культуры

Всего, по данным паспорта проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», на которые ссылается газета, в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек насчитывается 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из которых 7 770 находятся в неудовлетворительном состоянии. Отмечается, что к 2030 году планируется модернизировать 645 объектов, или 8,4% от общего числа нуждающихся в капремонте.