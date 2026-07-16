Вице-президент США хотел отправить ребенка на гольф военным бортом

По данным медиа, агенты охраны «сыты по горло» постоянными переносами графика семьи Вэнса в последний момент. Это вынуждает их отказываться от выходных, экстренно перестраивать планы безопасности и ведет к увеличению расходов налогоплательщиков. Один из собеседников издания подчеркнул, что подобная ситуация происходит систематически и ведет к истощению кадровых ресурсов ведомства.