Вице-президент США хотел отправить ребенка на гольф военным бортом

Сотрудники секретной службы США выражают недовольство частыми запросами вице-президента Джей Ди Вэнса о предоставлении военных вертолетов для личных целей его семьи. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает цифровое издание MS Now.
По данным медиа, агенты охраны «сыты по горло» постоянными переносами графика семьи Вэнса в последний момент. Это вынуждает их отказываться от выходных, экстренно перестраивать планы безопасности и ведет к увеличению расходов налогоплательщиков. Один из собеседников издания подчеркнул, что подобная ситуация происходит систематически и ведет к истощению кадровых ресурсов ведомства.
Одним из последних эпизодов, вызвавших раздражение, стал запрос о доставке малолетнего сына вице-президента на урок гольфа с использованием борта Marine Two. Операция не состоялась исключительно из-за погодных условий — в тот день в регионе бушевала гроза.
В публикации также приводится информация о стоимости таких перелетов. Согласно бюджетной смете Пентагона на 2022 год, час эксплуатации военного вертолета обходится казне в сумму от 16 до 24,6 тысячи долларов.
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