Ушёл из жизни иркутский бард, учёный и альпинист Глеб Агафонов

Глеб Агафонов родился в 1944 году в Новосибирской области. В 1969 году приехал в Иркутск, где в 1976-м участвовал в создании Иркутского КСП. Кандидат технических наук, научный сотрудник ИСЭМ СО РАН, он также был известен как альпинист, носивший титул «Снежный Барс» — за восхождения на все семитысячники СССР. Награждён орденом «Эдельвейс» II степени.