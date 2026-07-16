Ушёл из жизни иркутский бард, учёный и альпинист Глеб Агафонов

В Иркутске 11 июля ушёл из жизни Глеб Агафонов — учёный, бард, альпинист, один из основателей иркутского клуба самодеятельной песни.
— Учёный, геолог, альпинист «Снежный Барс», автор песен и главной песни, которую знает почти все: «За летом листопад, а следом снегопад…» на стихи Юрия Левитанского, — вспоминают друзья Глеба Агафонова.
Глеб Агафонов родился в 1944 году в Новосибирской области. В 1969 году приехал в Иркутск, где в 1976-м участвовал в создании Иркутского КСП. Кандидат технических наук, научный сотрудник ИСЭМ СО РАН, он также был известен как альпинист, носивший титул «Снежный Барс» — за восхождения на все семитысячники СССР. Награждён орденом «Эдельвейс» II степени.
Он остался в памяти тех, кто знал его песни, ходил с ним в горы и работал рядом. Светлая память.