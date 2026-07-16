В Центральном районе пройдет День цветов тенистого сада

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля в Центральном районе состоится День цветов тенистого сада. Мероприятие станет частью выставки-продажи «Цветочная симфония», где садоводы представят разнообразные декоративные растения для тенистых участков.
Гости смогут увидеть и приобрести различные сорта астильб, хост, бузульников и папоротников, а также получить консультации по их выращиванию и уходу.
Выставка будет работать с 08:00 до 14:00 в сквере имени А. С. Пушкина на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова.
Вход для посетителей свободный.
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