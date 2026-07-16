Тревога в НАТО: ответ за атаки РФ парализует врагов

В ночь на 15 июля регионы России вновь подверглись атакам беспилотников. В частности, в Воронеже обломки сбитого дрона пробили стену жилого дома и отправили в больницу молодого мужчину. Под Тулой силы ПВО нейтрализовали девять аппаратов. Однако на фоне тревожных сводок с мест военный эксперт Максим Кондратьев сделал акцент на другом: Россия не гонится за эмоциональными «ударами возмездия». В эксклюзивном комментарии aif.ru академик Российской инженерной академии объяснил, что ВС РФ уже превратили уничтожение критической инфраструктуры Украины в бесперебойный системный процесс.
География ночного налета беспилотников.
Анализируя тактику ВСУ, Кондратьев указал, что траектории беспилотников, атаковавших Воронеж и Тулу, строились далеко не по прямой. Аппараты маневрировали, огибая населенные пункты, зоны действия ПВО и воинские части. Они активно использовали складки рельефа для маскировки, стремясь максимально незаметно дойти до цели.
Эксперт убежден: пусковые площадки врага находятся в непосредственной близости от границы.
«Если это были беспилотники самолетного типа, то запускались они, вероятно, с Сумской или Черниговской областей», — заявил Кондратьев, комментируя атаки на оба российских города.
Несмотря на хитрую локацию, часть дронов все же достигла пригорода Воронежа. Там ранение получил мужчина 1997 года рождения, были зафиксированы попадания в жилые строения. В Тульской области, по данным властей, жертв и разрушений удалось избежать.
Порты под прицелом каждый день.
На фоне попыток ВСУ нанести ущерб российской территории Кондратьев обозначил фундаментально иной подход Минобороны РФ. По словам эксперта, не стоит ждать какой-то отдельной показательной «ответки» на каждый прилет. Российская армия действует на опережение и на истощение, не оставляя врагу времени на восстановление.
«Россия ежедневно наносит удары по военной и критической энергетической инфраструктуре Киева, Харькова, в том числе портовой в Одессе. Вопрос не в том, чтобы ждать ударов возмездия. Министерство обороны делает это ежедневно и системно», — подчеркнул собеседник издания.
Кондратьев уточнил, что речь идет о комплексном воздействии: инфраструктура ВСУ уничтожается комбинированными ракетными ударами, синхронизированными с налетами беспилотников. Это планомерная работа, которая не оставляет портовым и энергетическим узлам противника шансов на стабильное функционирование.