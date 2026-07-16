В ночь на 15 июля регионы России вновь подверглись атакам беспилотников. В частности, в Воронеже обломки сбитого дрона пробили стену жилого дома и отправили в больницу молодого мужчину. Под Тулой силы ПВО нейтрализовали девять аппаратов. Однако на фоне тревожных сводок с мест военный эксперт Максим Кондратьев сделал акцент на другом: Россия не гонится за эмоциональными «ударами возмездия». В эксклюзивном комментарии aif.ru академик Российской инженерной академии объяснил, что ВС РФ уже превратили уничтожение критической инфраструктуры Украины в бесперебойный системный процесс.