Гигантские китайские моллюски значительно расширили ареал в водоемах России

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Гигантские двустворчатые моллюски-беззубки Синанодонта вудиана и Синанодонта лаута (Sinanodonta woodiana, Sinanodonta lauta) за короткое время значительно расширили ареал в водоемах России, рассказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова уральского отделения РАН (ФИЦКИА), член-корреспондент РАН Иван Болотов. При этом вселенцы быстро адаптируются и разрушают местные экосистемы.
«Расселение синанодонт идет очень активно: мы встречаем новые популяции в разных регионах. Сейчас они развиваются уже на территории Московской и Свердловской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского и Алтайского края и других регионов России. Мы проследили тенденцию: из отепленных искусственных водоемов, куда сбрасываются воды ТЭЦ, моллюски-вселенцы уходят в естественные водоемы. Они адаптируются к местным условиям, натурализуются, а их ареал расширяется. В ближайшие десятилетия можно ожидать, что практически все речные бассейны, кроме самых северных, будут заселены чужеродными видами моллюсков», — сказал Болотов.
В 2020 году ученые ФИЦКИА сообщили об обнаружении вселенцев в бассейнах Волги, Оби и Енисея. Анализ генетических данных показал, что синанодонта вудиана происходит из бассейна реки Янцзы, а синанодонта лаута — из китайского притока Амура, реки Сунгари. В Россию моллюски были завезены вместе с рыбопосадочным материалом из Казахстана, куда ранее (в 1960−70-е годы) попали из Китая. Ученые оценили возраст вселенцев по годовым кольцам прироста раковин и пришли к выводу, что волжская популяция начала развиваться в конце 1990-х — начале 2000-х.
В новом исследовании, результаты которого опубликованы в ведущем международном журнале Hydrobiologia, коллектив ученых ФИЦКИА, СПбГУ и Сургутского госуниверситета сообщает о существенном увеличении зоны обитания синанодонт в России.
Опасная инвазия.
В благоприятных условиях среды синанодонты могут вырастать до очень крупных размеров — до 25 см в диаметре, в разы превышая по величине местные виды «двустворок» и активно их вытесняя. По словам ученого, этот процесс может привести к видовому замещению, снижению биоразнообразия, разрушению пищевых сетей и потере устойчивости экосистем. Двустворчатые моллюски способны трансформировать экосистему «под себя». Крупные вселенцы фильтруют воду, забирая питательные вещества у других организмов. Они поглощают фитопланктон, который является кормом для зоопланктона, а он в свою очередь служит кормом для рыб.
Кроме того, личинки (глохидии) синанодонт паразитируют на рыбах. Биологи считают, что китайские беззубки относятся к так называемым видам-генералистам, способным адаптироваться к широкому диапазону условий среды, а их глохидии могут использовать любые местные виды рыб для питания на личиночной стадии развития. Глохидиоз опасен и для мальков рыб. Поэтому уже сейчас в российских пресных водоемах могут происходить сбои в трофических сетях и других блоках экосистем.
Россия — одна из немногих стран, где инвазия синанодонт была достаточно быстро выявлена и задокументирована.