Гигантские китайские моллюски значительно расширили ареал в водоемах России

«Расселение синанодонт идет очень активно: мы встречаем новые популяции в разных регионах. Сейчас они развиваются уже на территории Московской и Свердловской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского и Алтайского края и других регионов России. Мы проследили тенденцию: из отепленных искусственных водоемов, куда сбрасываются воды ТЭЦ, моллюски-вселенцы уходят в естественные водоемы. Они адаптируются к местным условиям, натурализуются, а их ареал расширяется. В ближайшие десятилетия можно ожидать, что практически все речные бассейны, кроме самых северных, будут заселены чужеродными видами моллюсков», — сказал Болотов.