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Гигантские китайские моллюски значительно расширили ареал в водоемах России

В ближайшие десятилетия можно ожидать, что почти все речные бассейны, кроме северных, будут заселены чужеродными видами моллюсков, сообщил директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова уральского отделения РАН Иван Болотов.

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Гигантские двустворчатые моллюски-беззубки Синанодонта вудиана и Синанодонта лаута (Sinanodonta woodiana, Sinanodonta lauta) за короткое время значительно расширили ареал в водоемах России, рассказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова уральского отделения РАН (ФИЦКИА), член-корреспондент РАН Иван Болотов. При этом вселенцы быстро адаптируются и разрушают местные экосистемы.

«Расселение синанодонт идет очень активно: мы встречаем новые популяции в разных регионах. Сейчас они развиваются уже на территории Московской и Свердловской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского и Алтайского края и других регионов России. Мы проследили тенденцию: из отепленных искусственных водоемов, куда сбрасываются воды ТЭЦ, моллюски-вселенцы уходят в естественные водоемы. Они адаптируются к местным условиям, натурализуются, а их ареал расширяется. В ближайшие десятилетия можно ожидать, что практически все речные бассейны, кроме самых северных, будут заселены чужеродными видами моллюсков», — сказал Болотов.

В 2020 году ученые ФИЦКИА сообщили об обнаружении вселенцев в бассейнах Волги, Оби и Енисея. Анализ генетических данных показал, что синанодонта вудиана происходит из бассейна реки Янцзы, а синанодонта лаута — из китайского притока Амура, реки Сунгари. В Россию моллюски были завезены вместе с рыбопосадочным материалом из Казахстана, куда ранее (в 1960−70-е годы) попали из Китая. Ученые оценили возраст вселенцев по годовым кольцам прироста раковин и пришли к выводу, что волжская популяция начала развиваться в конце 1990-х — начале 2000-х.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в ведущем международном журнале Hydrobiologia, коллектив ученых ФИЦКИА, СПбГУ и Сургутского госуниверситета сообщает о существенном увеличении зоны обитания синанодонт в России.

Опасная инвазия.

В благоприятных условиях среды синанодонты могут вырастать до очень крупных размеров — до 25 см в диаметре, в разы превышая по величине местные виды «двустворок» и активно их вытесняя. По словам ученого, этот процесс может привести к видовому замещению, снижению биоразнообразия, разрушению пищевых сетей и потере устойчивости экосистем. Двустворчатые моллюски способны трансформировать экосистему «под себя». Крупные вселенцы фильтруют воду, забирая питательные вещества у других организмов. Они поглощают фитопланктон, который является кормом для зоопланктона, а он в свою очередь служит кормом для рыб.

Кроме того, личинки (глохидии) синанодонт паразитируют на рыбах. Биологи считают, что китайские беззубки относятся к так называемым видам-генералистам, способным адаптироваться к широкому диапазону условий среды, а их глохидии могут использовать любые местные виды рыб для питания на личиночной стадии развития. Глохидиоз опасен и для мальков рыб. Поэтому уже сейчас в российских пресных водоемах могут происходить сбои в трофических сетях и других блоках экосистем.

Россия — одна из немногих стран, где инвазия синанодонт была достаточно быстро выявлена и задокументирована.

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