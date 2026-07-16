Голубева: С 1 августа повысят выплаты нескольким категориям пенсионеров

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России планируют проиндексировать страховые и социальные пенсии, пособия и материнский капитал. Страховые пенсии повысят 1 февраля с учётом инфляции за 2026 год, а затем скорректируют 1 апреля на основе доходов Социального фонда. Работающим пенсионерам 1 августа проведут беззаявительный перерасчёт с ограничением в три пенсионных коэффициента. Военные пенсии планируют повысить в октябре, а бывшим лётчикам и шахтёрам продолжат начислять профессиональные доплаты четыре раза в год.