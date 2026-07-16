Алматинцы массово не платят за проезд в автобусе: перевозчик пожаловался на горожан

В ТОО «АлматыЭлектроТранс» сообщили, что около 15% пассажиров в Алматы не платят за проезд
Каждый седьмой житель мегаполиса ездит в автобусах и троллейбусах «зайцем», а в часы пик безбилетников становится еще больше. Многие начинают оплачивать проезд только после того, как в автобус заходит контролер.
Ежедневно на маршруты Алматы выходит около 70 контролеров, которые за смену проверяют порядка 200 автобусов и троллейбусов. Некоторые пассажиры пытаются схитрить: показывают поддельные QR-коды или говорят, что оплатили проезд, но произошел сбой системы.
«Поддельная карта. Берут чужую карту, наклеивают и ими оплачивают. Это, получается, несанкционированное использование чужой карты. Большинство студентов не оплачивают, и приезжие. Сидела безбилетная женщина, неадекватная. Когда я начала объяснять, она меня ударила. Потом начала за мои волосы дергать меня. Такое было», — рассказала контролер Салтанат Ибраимова.
Если контролер находит «зайца», он проводит с ним профилактическую беседу. Если пассажир отказывается платить, проверяющие вызывают сотрудников полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 МРП (8650 тенге).
По данным компании, деньги, которые перевозчик недополучает за оплату проезда, напрямую влияют на работу общественного транспорта. Если платить будет каждый, то автобусы и троллейбусы будут своевременно обновлять и ремонтировать.
«Ущерб значительный, потому что средства, которые поступают в нашу компанию за счет оплаты за проезд, они напрямую влияют в первую очередь на заработную плату водителей и других сотрудников. Это своевременный ремонт подвижного состава и максимальное условие, так скажем, комфортные условия для пассажиров», — заявил замначальника контрольно-ревизионной службы «АлматыЭлектроТранс» Руслан Кыстаубаев.
Ежедневно общественным транспортом Алматы пользуется около 1,5 млн пассажиров. Социально значимые маршруты получают поддержку из городского бюджета, на их субсидирование предусмотрено почти 123 миллиарда тенге. Однако бюджетные средства не заменяют оплату проезда.