Алматинцы массово не платят за проезд в автобусе: перевозчик пожаловался на горожан

«Поддельная карта. Берут чужую карту, наклеивают и ими оплачивают. Это, получается, несанкционированное использование чужой карты. Большинство студентов не оплачивают, и приезжие. Сидела безбилетная женщина, неадекватная. Когда я начала объяснять, она меня ударила. Потом начала за мои волосы дергать меня. Такое было», — рассказала контролер Салтанат Ибраимова.