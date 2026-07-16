В омском аэропорту 16 июля отменили 2 рейса в Нур-Султан

На онлайн-табло омского аэропорта 16 июля появилась информация об отмене двух рейсов — IQ522 на 11:00 и IQ516 на 20:10. Оба лайнера должны были отвезти пассажиров в Нур-Султан.
Пресс-служба «Виджет Казахстан» предупреждала о начале периода ограничений на использование воздушного пространства. Решение было принято в целях безопасности и для минимизации рисков длительных задержек бортов.
«В связи с невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания авиакомпания временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана-Омск-Астана. С 9 по 20 июля 2026 года предлагаются альтернативные перевозки через Петропавловск с автобусным трансфером между городами. Также доступен полный возврат стоимости билета без удержаний. Кроме того, каждому пассажиру отмененного рейса автоматически выдан ваучер номиналом 10 тысяч тенге на будущий перелет», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что за срыв вылетов самолетов из Омска в Москву и Санкт-Петербург перевозчикам грозят штрафы.