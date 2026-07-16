В омском аэропорту 16 июля отменили 2 рейса в Нур-Султан

«В связи с невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания авиакомпания временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана-Омск-Астана. С 9 по 20 июля 2026 года предлагаются альтернативные перевозки через Петропавловск с автобусным трансфером между городами. Также доступен полный возврат стоимости билета без удержаний. Кроме того, каждому пассажиру отмененного рейса автоматически выдан ваучер номиналом 10 тысяч тенге на будущий перелет», — говорится в сообщении.