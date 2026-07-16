Подростка на электросамокате сбили в Комсомольске на Амуре

Несовершеннолетний получил перелом голени и был доставлен в медицинское учреждение. Материалы по факту нарушения ПДД подростком переданы в ПДН для проведения профилактических мероприятий с семьёй и для решения вопроса о привлечении законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ.