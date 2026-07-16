Дроппер привлечён к взысканию в ЕАО

Как установили правоохранители, мужчина перешёл по рекламной ссылке и заказал автоматическую коробку передач, переведя деньги по указанным реквизитам. Менеджер фирмы сначала подтвердил отправку товара, а позже перестал отвечать на обращения клиента. В ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ выяснилось, что средства поступили на счёт жителя Московской области — дроппера, с которым потерпевший не имел никаких контактов.