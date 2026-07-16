Президент Аргентины Милей нецензурно поздравил сборную с выходом в финал ЧМ-2026

Аргентинский президент Хавьер Милей эмоционально отреагировал на победу национальной сборной над Англией и ее выход в финал чемпионата мира по футболу 2026 года. В социальной сети Х он разместил поздравление, снабдив его испанскими ругательствами.
— Аргентина, вперед, ! — написал глава Аргентины, добавив к посту экспрессивное выражение на испанском языке.
В одной из интерпретаций его переводят на русский язык как «черт побери».
После этого Милей добавил испано-аргентинскую сленговую аббревиатуру LRPMQLRCRMP. Ее, как правило, используют, чтобы выразить крайнюю степень возбуждения, счастья, разочарования или гнева.
Команда Аргентины со счетом 2:1 одержала победу над английской сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы сыграют с испанцами. Игра проходила в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил английский футболист Энтони Гордон. Победу Аргентине принесли мячи Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).