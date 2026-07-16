В Красноярском крае объяснили временные ограничения на АЗС

Региональный штаб держит на постоянном контроле ситуацию на топливном рынке Красноярского края. Работа направлена на своевременную корректировку поставки и предотвращение сбоев в работе жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
В условиях повышенного спроса и временного дефицита, вызванного общероссийскими факторами (рост потребительского спроса и внеплановые ремонты на НПЗ), топливо распределяется по приоритетному принципу.
В первую очередь обеспечиваются экстренные и оперативные службы, предприятия северного завоза, сельскохозяйственные производители, транспортные компании, объекты жизнеобеспечения (больницы, котельные).
Потребности этих категорий закрываются в полном объёме.
На ряде автозаправочных станций краевого акционерного общества «КНП» введён временный режим приоритетного обслуживания социально значимых предприятий и экстренных служб. Продажа топлива населению будет возобновлена в полном объёме сразу после нормализации поставок.
Кроме того, ряд сетевых операторов ввёл точечные ограничения на продажу бензина и дизеля в канистры. Эта мера направлена на борьбу со спекулятивными закупками и искусственным созданием запасов, которые создают дополнительную нагрузку на рынок во время повышенного спроса.
Правительство Красноярского края также разъяснило причину разницы в розничных ценах на топливо. Крупные вертикально интегрированные компании («Роснефть», «Газпромнефть») имеют возможность сдерживать рост цен за счёт собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. Независимые операторы, закупающие горючее на бирже, такой возможности лишены, поэтому стоимость на их станциях может быть выше.
Несмотря на отдельные ограничения, ситуация остаётся управляемой. Экстренные службы обеспечены топливом, перебоев с поставками для социально значимых объектов не зафиксировано.
Министерство промышленности и торговли края призывает жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Правительство региона продолжает работу по выделению Красноярскому краю дополнительных объёмов топлива.