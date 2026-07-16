В Красноярском крае объяснили временные ограничения на АЗС

Кроме того, ряд сетевых операторов ввёл точечные ограничения на продажу бензина и дизеля в канистры. Эта мера направлена на борьбу со спекулятивными закупками и искусственным созданием запасов, которые создают дополнительную нагрузку на рынок во время повышенного спроса.