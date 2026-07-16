Кормят бойцов под обстрелами: Хейсканен рассказал о волонтерах из Белгорода

«Несмотря на то, что Белгородской области сильно достается, там есть волонтеры, которые несут добро и радость военным. Вдоль одной из трас оборудовали пункт приема, где могут принимать до четырех автобусов. Там солдат кормят и направляют дальше. В этом участвуют жители Белгородской области, которые несмотря на опасность налетов БПЛА, встают на заре, идут за водой, готовят еду, котлеты, пироги, супы, встречают солдат. Эта группа даже помогает находить пропавших без вести, погибших, потому что взаимодействуют с госпиталями», — сказал Хейсканен.