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Кормят бойцов под обстрелами: Хейсканен рассказал о волонтерах из Белгорода

Финский военкор поражен мужеством волонтеров Белгородской области — затемно готовят котлеты, встречают автобусы с военными и помогают искать без вести пропавших. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Финский военкор Кости Хейсканен рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru о волонтерах из Белгородской области, которые помогают семьям бойцов находить без вести пропавших, а также встречают и кормят наших военных.

«Несмотря на то, что Белгородской области сильно достается, там есть волонтеры, которые несут добро и радость военным. Вдоль одной из трас оборудовали пункт приема, где могут принимать до четырех автобусов. Там солдат кормят и направляют дальше. В этом участвуют жители Белгородской области, которые несмотря на опасность налетов БПЛА, встают на заре, идут за водой, готовят еду, котлеты, пироги, супы, встречают солдат. Эта группа даже помогает находить пропавших без вести, погибших, потому что взаимодействуют с госпиталями», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что российские бойцы со слезами на глазах благодарят волонтеров, которые кормят их в дороге.

«Потому что их здесь встречают с пирогами, котлетами, супами, кофе, чаем. В этом сила русских людей, в сплоченности», — отметил военкор.

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