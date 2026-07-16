Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Красноярского края контролируют ситуацию на топливном рынке

Ограничения для населения носят временный характер.

Региональный штаб ежедневно мониторит обстановку на топливном рынке в Красноярском крае. В приоритете — обеспечение экстренных служб, северного завоза, сельхозпредприятий и социальных объектов. Их потребности закрываются в полном объёме, сообщили в краевом правительстве.

Отмечается, что на АЗС краевой компании «КНП» временно введён приоритетный режим для соцзначимых предприятий. Ограничения для населения носят временный характер и будут сняты по мере нормализации поставок. Ряд сетевых операторов ограничил продажу топлива в канистры, чтобы предотвратить спекуляции и искусственный дефицит.

Сложности носят общероссийский характер и связаны с ростом спроса и внеплановыми ремонтами на НПЗ. Крупные компании сдерживают цены за счёт своих ресурсов, у независимых операторов цены выше.

Власти края работают над выделением дополнительных объёмов топлива. Ситуация управляема. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что фейки о закрытии АЗС распространяют в Красноярском крае.