Власти Красноярского края контролируют ситуацию на топливном рынке

Региональный штаб ежедневно мониторит обстановку на топливном рынке в Красноярском крае. В приоритете — обеспечение экстренных служб, северного завоза, сельхозпредприятий и социальных объектов. Их потребности закрываются в полном объёме, сообщили в краевом правительстве.
Отмечается, что на АЗС краевой компании «КНП» временно введён приоритетный режим для соцзначимых предприятий. Ограничения для населения носят временный характер и будут сняты по мере нормализации поставок. Ряд сетевых операторов ограничил продажу топлива в канистры, чтобы предотвратить спекуляции и искусственный дефицит.
Сложности носят общероссийский характер и связаны с ростом спроса и внеплановыми ремонтами на НПЗ. Крупные компании сдерживают цены за счёт своих ресурсов, у независимых операторов цены выше.
Власти края работают над выделением дополнительных объёмов топлива. Ситуация управляема. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
Ранее мы сообщали, что фейки о закрытии АЗС распространяют в Красноярском крае.