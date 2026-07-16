Власти Красноярского края контролируют ситуацию на топливном рынке

Отмечается, что на АЗС краевой компании «КНП» временно введён приоритетный режим для соцзначимых предприятий. Ограничения для населения носят временный характер и будут сняты по мере нормализации поставок. Ряд сетевых операторов ограничил продажу топлива в канистры, чтобы предотвратить спекуляции и искусственный дефицит.